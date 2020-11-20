2020/11/20 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت أذربيجان اليوم الجمعة السيطرة على منطقة أغدام التي تنازل عنها انفصاليو ناغورنو قره باغ الأرمن بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أنهى ستة أسابيع من الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الاذربيجاني دخل إقليم أغدام.. أرمينيا تنفذ أولى عمليات الانسحاب الثلاث) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الاذربيجاني دخل إقليم أغدام.. أرمينيا تنفذ أولى عمليات الانسحاب الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).