2020/11/20 | 11:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسعار مكاتب الصيرفة

سعر بيع الدولار 125,000

سعر شراء الدولار 124,000

تقريبي

العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 118,88 دولار

الأسترليني : 100 باوند 132,84 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 759,14 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1866,60

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 44,15 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,78 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية امام الدينار العراقي 7 SKY TV.

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