الحرس الثوري يطلق “مدينة عائمة” بترسانة من الأسلحة إلى المياه البعيدة | صور

2020/11/20 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أحد أضخم أسلحته الاستراتيجية الجديدة، بوزن 4 آلاف طن، التي تم تصنيعه بشكل كامل بالاعتماد على الخبرات المحلية.

وقام قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بتدشين البارجة الإيرانية الجديدة العابرة للمحيطات “الشهيد رودكي” التي تتبع للقوة البحرية للحرس الثوري.

البارجة الحربية متعددة الأغراض، قادرة على نقل وتفعيل جميع أنواع المروحيات والمسيّرات والمنظومات الصاروخية.

وتزن البارجة الضخمة نحو 4 آلاف طن بطول يصل إلى 150 مترا وعرض 22 مترا، تم تزويدها بمنظومات رادارية وصاروخية مطورة.

وزودت البارجة بمنظومة اتصالات شاملة ومنظومة “3 خرداد” الصاروخية ومنظومة رادار “المصفوفة الممرحلة”، بالإضافة إلى منظومات صواريخ “سطح-سطح” و”سطح-جو”.

وتستطيع البارجة حمل المروحيات والمسيّرات والزوارق والمصنعة جميعها في داخل إيران وبقدرات إيرانية.

تعد البارجة الجديدة سلاحا قتاليا استخباريا ولوجستيا وهو بمثابة “مدينة بحرية متحركة”، بكل معداتها وأنظمتها المطورة.

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