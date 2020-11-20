القيادة المركزية: الوجود الأميركي في العراق حدَّ من نشاطات إيران وداعش

2020/11/20 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القيادة المركزية الأميركية ان الحكومة العراقية تريد الحفاظ على شراكتها مع قوات التحالف الدولي في تدريب القوات العراقية ومحاربة الإرهاب، وذلك بعد قرار تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق الى ألفين وخمس مئة جندي تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترمب.

وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، إن الوجود الأميركي في العراق حد بنجاح من نشاطات إيران وداعش، وان إيران قلصت هجماتها مؤخراً مستندة إلى الأمل بأنه سيطلب منّا مغادرة العراق من خلال عملية سياسية للحكومة العراقية.

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