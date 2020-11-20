مستشار خامنئي العسكري: لن يبقى جندي أميركي في المنطقة انتقاما لسليماني

2020/11/20 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي إن تواصل طهران السعي لطرد جميع القوات الأمريكية من المنطقة انتقاماً لمقتل سليماني، على حد قوله.

وقال حسين دهقان مستشار خامنئي والمرشح المحتمل للرئاسة في إيران خلال إفادة صحفية لوكالة اسوشيتد برس، قال إن الضربات الانتقامية الإيرانية التي وجهت لقاعدة أمريكية في العراق كانت مجرد صفعة أولية، مضيفا أن إيران لن تعود بسهولة إلى المفاوضات كما أن أي مفاوضات مع الغرب لا يمكن أن تشمل الصواريخ البالستية الإيرانية التي وصفها بأنها “رادع” لخصوم طهران.

هذا وحذر دهقان من أن أي هجوم أمريكي على إيران قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.

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