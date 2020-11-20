2020/11/20 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت شرطة محافظة الانبار، القبض على متهم يتاجر بالمخدرات بحوزته 16 ألف حبة مخدرة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قسم المخدرات والمؤثرات العقلية وقسم شؤون السيطرات في مديرية شرطة محافظة الانبار التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكن من القاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات في مدينة الرمادي منطقة الخمسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 حبة في الانبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 حبة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).