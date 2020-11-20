الكهرباء العراقية تنفي التوجه لإنهاء خدمات منتسبيها من العقود والأجور

2020/11/20 | 11:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الخميس، وجود توجه لإنهاء خدمات منتسبيها من أصحاب العقود والأجور.وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 59، واشارة للتعليمات الصادرة من الوزارة بتحويل 61% من …

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