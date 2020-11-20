اندلاع حريق داخل ’’جزيرة الأعراس’’ وسط بغداد وإنقاذ 7 ملايين دينار ومصوغات ذهبية (صور)

2020/11/20 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اندلع حريق كبير، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، داخل جزير الأعراس السياحية وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي، لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع داخل جزيرة الأعراس السياحية في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف، أن "مفارز مديرية الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، وانقاذ مبلغ من المال قدره 7 ملايين دينار ومصوغات ذهبية".

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