الملف السوري...... - غسان صابور

2020/11/20 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الــمــلف الــســوري...بسطر ونصف فقط..



حدثنا موقع سيريا نيوز..



نقلا عن تصريح الناطقة بوزارة الخارجية الروسية..



بأن السيد غير بيترسن المفوض الأممي المسؤول عن (الملف السوري!)..



سيعود إلى موسكو لمقابلة السيد لافروف..



وزير الخارجية الروسي..



لبحث هذا " الملف "...هذه التسمية "ملف" والتي تمثل دولة وشعبا وحربا تدوم من عشرة سنوت..



لم تنته بعد..



وأرضا ثلثها محتل من عصابات وميليشيات وعساكر دول غريبة.



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