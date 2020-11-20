هيئة المنافذ الحدودية تضبط 2428 مخالفة منذ بداية العام الحالي

2020/11/20 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبطها الفين وأربع مئة وثمانية وعشرين مخالفة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، مشددة على المضي في محاربة آفة الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية.

وأكدت الهيئة في بيان أن المخالفات اندرجت تحت عناوين متعددة أبرزها المبعدين، المخدرات، الأموال المهربة، إلقاء القبض على مطلوبين، المخالفات المكتشفة في مقر الهيئة، الدعاوى الكمركية المحالة إلى القضاء، محاضر النشاط المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية.

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