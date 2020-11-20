جامعة جونز هوبكنز: 2000 وفاة وربع مليون إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

2020/11/20 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجّلت الولايات المتّحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أكثر من ألفي حالة وفاة ومئتي ألف إصابة بفيروس كورونا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

إذ تشهد أميركا منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة في البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم، حيث تجاوزت الولايات المتحدة مساء الخميس ربع مليون حالة وفاة، تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك التي تخطّت عتبة المئة ألف وفاة.

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