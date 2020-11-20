2020/11/20 | 11:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رغم التصريحات التي تنم عن عدم ارتياحه في برشلونة، يبدو أن النادي الإسباني لن يكون قادرا على بيع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، الذي كان احتمالا قائما لإنهاء الأزمة بين الطرفين.

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