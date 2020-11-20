ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2.14 مليون في فرنسا

2020/11/20 | 11:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.14 مليون، حتى صباح اليوم الجمعة، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 47201.

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