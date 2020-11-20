2020/11/20 | 11:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام النيابية تؤكد على أهمية توفير فرص عمل للإعلاميين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام النيابية تؤكد على أهمية توفير فرص عمل للإعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).