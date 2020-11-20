القانونية النيابية : تركيبة المحكمة الاتحادية يجب ان تتضمن خبراء قانون وفقهاء في الشريعة

2020/11/20 | 11:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن التصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية يكون داخل مجلس النواب فقط، مؤكداً أن مجلس النواب والكتل السياسية لن تقبل أي معادلة أخرى.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي تابعته قناة (7sky) الفضائية إن “تصويت مجلس النواب على أعضاء المحكمة الاتحادية هو اختصاص أصيل، لأن النظام برلماني، ولا يمكن القبول أن تكون المناصب الرفيعة والعليا في الدولة، والمناصب الحساسة في الدولة، بيد أطراف غير منتخبة بشكل مباشر”، لافتاً إلى أن “الممثل المنتخب بشكل مباشر وأساسي والمصدر الثاني للسلطات هو مجلس النواب، لذلك لا يمكن قبول أي معادلة خارج هذه المعادلة”.

وشدد العقابي، على أن “أعضاء وتركيبة المحكمة الاتحادية لا بد أن تتضمن خبر في القانون وفقهاء في الشريعة، وبالتالي فإن النص الدستوري واضح وصريح ولا لبس فيه”.

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