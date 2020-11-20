إقالة وزير الخارجية الصومالي

2020/11/20 | 11:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أمس الخميس وزير الخارجية في الحكومة الفيدرالية أحمد عيسى عوض، وعين محمد عبد الرزاق محمود خلفا له.

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