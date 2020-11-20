الصحة العالمية: وفاة مصاب بكورونا كل 17 ثانية في أوروبا

2020/11/20 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت إحصاءات منظمة الصحة العالمية،

إلى أن شخصا واحدا يلقى حتفه بفيروس

كورونا كل 17 ثانية في أوروبا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن رئيس القسم

الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية هانز

كلوج قوله إنه تم تسجيل 15

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