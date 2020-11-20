عالية نصيف:مجلس النواب سيفتح سلسلة تحقيقات بشأن ممارسات القنصليتين العراقيتين في اسطنبول وغازي عنتاب

2020/11/20 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف ان هناك سلسلة

تحقيقات ستفتح في مجلس النواب حول

الشكاوى التي تقدم بها عراقيون مقيمون

في تركيا بشأن ممارسات القنصليتين

العراقيتين في اسطنبول وغازي عنتاب،

مبينة أنه في حال التأكد

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