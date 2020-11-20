التخطيط تحدد موعد ارسال الموازنة الى البرلمان وتؤكد: ستركز على الجانب التشغيلي فقط

2020/11/20 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة التخطيط، الجمعة، ان الموازنة العامة لعام 2021 سترسل إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريبا، مشيرة الى ان الموازنة ستركز فقط على الجانب التشغيلي لقلة الإيرادات المالية للدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح له، اليوم (20 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الوزارة انتهت من إعداد الشق الاستثماري ضمن موازنة 2021 التي سيتم ارسالها إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريبا بعد أن يقرها مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "قلة الإيرادات المالية للدولة ستكون مشكلة كبيرة في موازنة 2021 بجانبها الاستثماري، ولذا فإن التركيز سيكون على الجانب التشغيلي فقط ".

وأضاف أنه " في حال وجود فائض في الأموال فإنه سيتحول إلى الجانب الاستثماري حيث ستكون الأولوية للمشاريع المستمرة التي هي قيد التنفيذ ووصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة"، مؤكدا "عدم إدراج أي مشاريع جديدة ضمن موازنة 2021 ".

وأوضح أنه "لدينا أكثر من ستة آلاف مشروع في جميع المحافظات وفي مختلف المجالات وأغلبها مهدد بالتوقف بسبب عدم توفر التخصيصات المالية"، لافتا إلى أن "الوزارة فاتحت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لوضع أولويات لهذه المشاريع وفي حال توفرت الأموال اللازمة ستكون الأولوية لمشاريع محددة من ضمنها المشاريع ذات الطابع الخدمي والمشاريع التي هي قيد الإنجاز ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإنجازها".

A.Sh

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