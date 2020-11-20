أول تعليق من الصحة على إيقاف علاج ’’ريمديسيفير’’ لمرضى كورونا وتأخر لقاح الانفلونزا - عاجل

2020/11/20 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، عن آخر التطورات بشأن استيراد لقاح الانفلونزا، والذي كان العراق قد طلب كميات منه، فيما أصدرت تعليقاً على نصيحة منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام علاج ’’ريمديسيفير" لمرضى كورونا.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة في بداية الشتاء ونهاية الخريف، تعلن عن الحصول على اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية، الذي تعطيه لفئات معينة وخصوصاً فئات الاختطار العالي".

وبشأن العلاجات المتبعة للمصابين بكورونا، أضاف البدر، أن "البروتوكولات العلاجية يتم تحديثها باستمرار على مستوى العالم، من خلال لجنة علمية تتابع التطورات الوبائية للفيروس".

وتابع أن "الفيروس مستجد وبين فترة واخرى يتم تعديل البروتوكولات العلاجية على هذا الاساس".

وبدوره، قال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتور رياض عبد الامير، إن اسباباً لوجستية تحول دون وصول لقاح الانفلونزا"، مؤكدا انه "سيصل خلال قادم الأيام".





وذكر عبد الأمير في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "السبب في تأخير وصول لقاح الانفلونزا لأسباب لوجستية".





واضاف، أنه "خلال عشرة أيام او أسبوعين سيصل اللقاح ويتم توزيعه على كافة المحافظات العراقية"، مبيناً أن "الوجبة الأولى ستكون مليون وثلاث مئة ألف جرعه، والوجبات الاخرى ستصل في قادم الايام".





وتابع عبد الأمير، حول موضوع العلاجات المستخدمة لمرضى كورونا، قائلاً: "لا يوجد الى الان بحوث رصينة نشرت بانه هناك اضرار، فقط هناك بحث لم ينشر الذي يشير الى انه ليس هناك تأثير على نسبة الوفيات".





واشار الى انه "هناك لجاناً علمية وأطباء هم من يقررون مدى فائدته وتأثيره على المرضى"، مشيراً إلى أنه "لدينا لجان علمية متواصلة مع اللجان العلمية مع دول الجوار".

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