توقعات بأمطار غزيرة تنذر بسيول وتحذيرات من رياح قوية

2020/11/20 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتأثر العراق بمنخفض جوي يتسبب بهطول أمطار متفاوتة الشدة، وسط تحذيرات من نشاط الرياح قوية على عموم البلاد،

وتوقع متنبئون جويون، إن تشهد البلاد في اليومين المقبلين انخفاضاً في درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من شرق بغداد وبديالى وصلاح الدين وواسط وسليمانية، محذرين من حدوث سيول في الأودية والمناطق الجبلية.

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