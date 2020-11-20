جو بايدن: لن نفرض إغلاقا وطنيا شاملا رغم ارتفاع إصابات كورونا

2020/11/20 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن إدارته لن تفرض إغلاقا شاملا في الولايات المتحدة.

وذكر بايدن خلال مؤتمر صحفي أن فريقه الانتقالي لمواجهة فيروس كورونا لا يمتلك المعلومات الكافية بشأن الانتشار المتسارع للفيروس في الولايات المتحدة، مضيفا أنه يدرس بشكل جدي ومكثف إعادة هيكلة المؤسسات الصحية في أميركا بعد تأثرها بتداعيات الجائحة وانخفاض مستوى تقديمها للواجبات الصحية على حد قوله.

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