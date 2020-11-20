أذربيجان تستعيد السيطرة على كافة مناطق “أغدام” بعد خروج القوات الأرمينية

2020/11/20 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعادت أذربيجان السيطرة على منطقة أغدام التي تنازل عنها انفصاليو ناغورني قره باغ بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أنهى ستة أسابيع من الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن بموجب الإعلان الثلاثي الموقع من رئيس أذربيجان ورئيس حكومة ارمينيا ورئيس روسيا، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام.

وتعد منطقة أغدام هي أولى ثلاث مناطق تسلم إلى أذربيجان بعدما سيطرت عليها القوات الأرمنية منذ ثلاثين عاما والحرب التي جرت في تسعينات القرن الماضي وخلفت عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف النازحين.

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