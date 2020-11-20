دراسة : نصف سكان الأرض سيعانون من زيادة الوزن بحلول 2050

2020/11/20 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

توقعت دراسة أجراها معهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات المناخية أن 45% من سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن بحلول 2050، بسبب العادات الغذائية غير الصحية.

وأكدت الدراسة، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن العادات الغذائية العالمية تغيرت على مدار العقود الماضية، حيث أهمل العديد من البشر تناول الخضراوات والأغذية الصحية، في حين ركزوا على استهلاك الأغذية المصنعة والمنتجات التي تحتوي على نسب عالية من البروتين والسكريات والكربوهيدرات.

وأضافت أن هذه العادات الغذائية غير الصحية ساهمت في معاناة 29% من سكان العالم بحلول 2010 من الوزن الزائد، كما ارتفعت نسبة البدانة لدى بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت ارتفاع معدل السمنة لدى سكانها من 7.‏35 % في الفترة من 2009 إلى 2010 إلى 4.‏42 % في الفترة ما بين 2017 و2018.

واشارت الى أن 45% من سكان العالم سيعانون من الوزن الزائد، في حين سيعاني 16% منهم من البدانة بحلول 2050 إذا لم يغير الأفراد من سلوكياتهم وعاداتهم الغذائية غير الصحية.

المصدر: اخبار 24

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