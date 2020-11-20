اصابته بكورونا مستمرة.. عودة محمد صلاح إلى إنكلترا بطائرة طبية خاصة

2020/11/20 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا إلى إنكلترا بطائرة خاصة مجهزة طبيا اليوم الجمعة بحسب ما أعلن الاتحاد المصري مساء أمس الخميس.

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