 التغيير تدعو اربيل الى الإيفاء بالتزاماتها مع بغداد وعدم اختلاق الازمات

2020/11/20 | 12:24 - المصدر: سفن سكاي

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دعت كتلة التغيير النيابية ، السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، و حلول قانونیة حقيقية ملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالإستناد الی الدستور .

واكدت الكتلة ، في بيان صحفي ، دعمهـا لرؤية رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، مبينة انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية.

واضافت انه ” حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون للموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ«إتفاق الـ50 سنة» “، مؤكدة انه ” حان الوقت لتتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، لان حقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم

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