إعفاءات بالجملة في بلدية الديوانية

2020/11/20 | 12:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة حكومية في الديوانية، عن إنهاء تكليف مدير ومسؤولين في بلدية المحافظة.

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