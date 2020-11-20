تعرف على تفاصيل مجمع لإسكان الفقراء في كربلاء ينفذه مكتب السيد السيستاني(مصور)

2020/11/20 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

خَيْرًا يَرَهُ (الزلزلة/7)}، تواصل

مؤسسة الامام الرضا (عليه السلام)

الخيرية لإغاثة واسكان الفقراء التابعة

الى ممثلية مكتب سماحة المرجع الديني

الاعلى السيد علي الحسيني

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