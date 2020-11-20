استقالة وزير الدفاع الأرمني

2020/11/20 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة آرافوت المحلية اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الأرمني ديفيد تونويان قدم استقالته.

وشغل تونويان منصبه منذ مايو (أيار) 2018.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان لضغوط من أجل الاستقالة، ويطالبه آلاف المحتجين بترك المنصب، بعد اتفاق على وقف إطلاق نار يكفل لأذربيجان الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها في ناغورنو قره باخ، بعد ستة أسابيع من القتال.

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