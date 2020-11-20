نائب يدعو لتاسيس شركة غاز المنصورية.. ستدعم خزينة العراق بـ10% من ايرادتها

2020/11/20 | 12:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداددعا النائب مضر الكروي، الجمعة، الى تاسيس شركة غاز المنصورية بتمويل شعبي.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان ” ازمة العراق المالية رغم خطورتها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد وحياة الملايين الا انها كشفت عن خطورة النهج الحكومي الخاطى بالاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل خزينة البلاد منذ عقود طويلة دون الالتفات الى اهمية استثمار بقية الموارد الطبيعية الاخرى ومنها الغاز الذي يمثل ثروة لاتقل اهمية عن النفط خاصة مع وجود طلب متزايد عليه في الاسواق العالمية”.واضاف الكروي،ان” حقل المنصورية الغازي شرق ديالى اكبر حقول العراق نظرا لما يحتويه من احتياطي هائل وربما اذا ما تم دراسته مرة اخرى قد تكون هناك مفاجئة في انه قد يكون الاكبر في الشرق الاوسط لافتا الى ضرورة استثماره من خلال انشاء شركة لادارته واذا لم تتوفر الاموال يكون هناك اطار للمشاركة الشعبية من خلال الاطر المتعارف عليها من قبل الافراد من مختلف شرائح الشعب “.واشار الكروي الى ان” حقل غاز المنصورية يمكن ان يدعم خزينة العراق بـ10% من ايرادتها خلال سنوات معدودة وهذه تمثل مبالغ هائلة جدا بالاضافة الى خلق الاكتفاء الذاتي لكل محطات توليد الكهرباء وانهاء ازمة الطاقة المستمرة منذ اكثر من 20 سنة دون اي حلول جذرية”.انتهى 25 ف

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