الداخلية تحدد أسباب الخروقات في أبي صيدا وتكشف عن إجراءاتها لفرض الأمن

2020/11/20 | 12:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها المتخذة لفرض الأمن في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

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