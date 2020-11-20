2020/11/20 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة التخطيط ، الجمعة، الانتهاء من إعداد موازنة 2021، فيما أشارت إلى أنها سترسل الموازنة العامة إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريباً.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة انتهت من إعداد الشق الاستثماري ضمن موازنة 2021 التي سيتم ارسالها إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريباً بعد أن يقرها مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “قلة الإيرادات المالية للدولة ستكون مشكلة كبيرة في موازنة 2021 بجانبها الاستثماري، ولذا فإن التركيز سيكون على الجانب التشغيلي فقط “.وأضاف الهنداوي، أنه “إذا كان هناك فائض في الأموال فإنه سيتحول إلى الجانب الاستثماري حيث ستكون الأولوية للمشاريع المستمرة التي هي هي قيد التنفيذ ووصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة “، مؤكداً “عدم إدراج أي مشاريع جديدة ضمن موازنة 2021 “.وتابع: “لدينا أكثر من ستة آلاف مشروع في جميع المحافظات وفي مختلف المجالات وأغلبها مهدد بالتوقف بسبب عدم توفر التخصيصات المالية”، لافتاً إلى أن “الوزارة فاتحت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لوضع أولويات لهذه المشاريع وفي حال توفرت الأموال اللازمة ستكون الأولوية لمشاريع محددة من ضمنها المشاريع ذات الطابع الخدمي والمشاريع التي هي قيد الإنجاز ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإنجازها”.انتهى25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن الانتهاء من إعداد موازنة 2021 وتحدد موعد إرسالها للبرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن الانتهاء من إعداد موازنة 2021 وتحدد موعد إرسالها للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).