المنافذ: ضبط حاويتين تحتويان مواد يمنع استيرادها في ميناء أم قصر الأوسط

2020/11/20 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايقاف سفينة دورية لمكافحة المخدرات بسبب كورونا

قال مسؤولون في خفر السواحل الأمريكي إن سفينة كانت في دورية لمكافحة المخدرات عادت إلى الميناء بكاليفورنيا بعد أن ثبتت إصابة 11 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 133 بفيروس كورونا.

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