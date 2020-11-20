الخدمات تناقش آلية مشاريع جديدة: طرق رئيسة مقابل أموال من السائقين

2020/11/20 | 12:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة، أنه سيتم قريباً إعلان عدد من الطرق كفرص استثمارية.



وقال عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (20 تشرين الثاني 2020)، إن "لجنة الخدمات النيابية سبق لها أن عقدت اجتماعات مع وزارتي التخطيط والإسكان والإعمار، والهيئة الوطنية للاستثمار لمناقشة آلية استثمار الطرق الرئيسة التي تربط محافظات العراق الجنوبية بالمحافظات الشمالية".

وأضاف أن "الاجتماعات كانت بهدف فسح المجال أمام استثمار الطرق الرئيسة"، مشيراً إلى أن "الاستثمار في الطرق يعد تجربة فريدة من نوعها في البلاد، وأن الأيام المقبلة ستشهد إعلان عدد من الطرق كفرص استثمارية".

وتابع المعموري، أن "من المؤمل أن توفر هذه الفرص الاستثمارية عائدات مالية جيدة لخزينة الدولة، وستسهم في تشغيل الأيدي العاملة من خلال ساحات الوقوف، ومحطات الاستراحة، والمطاعم، والأماكن الترفيهية وغيرها".

وأكد أن "الطرق الاعتيادية الرئيسة ستكون مستمرة في العمل، ومفتوحة أمام سائقي المركبات بشكل مجاني، فيما ستعمل الطرق التي ستحال إلى الاستثمار بطريقة الجباية، وستكون مراقبة ومتابعة من الشركات المستثمرة، وستوضع محطات لقياس أوزان الأحمال للحفاظ عليها".

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