مخاوف من توسع الصراع..

2020/11/20 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت جبهة تحرير تيغراي صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة المجاور اليوم الجمعة، مما يعزز المخاوف من امتداد النزاع الداخلي إلى أجزاء أخرى من البلاد.

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