بالصور.. سقوط شاحنة من سريع محمد القاسم على سوق الجمعة في بغداد


بالصور.. سقوط شاحنة من سريع محمد القاسم على سوق الجمعة في بغداد
2020/11/20 | 12:55 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..

سقوط شاحنة من سريع محمد القاسم على سوق الجمعة في بغداد 7 SKY TV.

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