تحقيقات في البرلمان عن ممارسات قنصليتين عراقيين في تركيا

2020/11/20 | 12:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت عضو لجنة النزاهة النيابية ،عالية نصيف،اليوم الجمعة، عن سلسلة تحقيقات بشان شكاوى عن ممارسات القنصليتين العراقيتين في تركيـا

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