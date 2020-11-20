التغيير: الوقت حان لتخلي سلطة الاقليم عن المقامرة بمصير الشعب الكردي

2020/11/20 | 12:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت كتلة التغيير النيابية، اليوم الجمعة، على ان "الوقت حان لتخلي السلطة في اقليم كردستان عن "لعب القمار بمصير الشعب الكردي ومكتسباته، وكشف الاتفاقات السرية المتعلقة بالنفط والغاز".

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