قسمُ الزينة والتشجير بالعتبة الحسينية المقدسة يزين شوارع كربلاء:نزرع سنويا بالاماكن العامة اكثر من مليون نبته

2020/11/20 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما هو معلوم فان المناظر الجميلة من

شأنها ان تضفي على الاماكن رونقا وجمالا

اضافيا مهما في جعلها محط ترويح النفوس

واجلاء بعض الهموم...



علاوة على مهمة

اخرى عمل على تحقيقها قسمُ الزينة

والتشجير التابع لل

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