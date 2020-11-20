مصور:معرض السليمانية الدولي للكتاب يتحدى كابوس الوباء وجناح العتبة الحسينية يتألق بإصداراته

2020/11/20 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انقطاع للنشاطات الثقافية في

العراق والذي دام لأشهر عديدة؛ بسبب

انتشار جائحة كورونا، يعود المشهد

الثقافي لاحتضان أبرز الفعاليات

المتمثلة بمعرض السليمانية للكتاب الذي

انطلقت فعالياته يوم الأربعاء ال

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