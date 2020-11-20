ديالى تخلو بنسبة 90% من” العاب العنف” للاطفال لاول مرة وتتحدث عن 3 اسباب

2020/11/20 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الجمعة، عن مضمون تقرير شامل عن العاب العنف للاطفال في الاسواق داخل الاقضية والنواحي.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الالعاب المثيرة للعنف لدى الاطفال والتي تسبب بعضها في عاهات مستديمة للعشرات في السنوات الماضية خاصة خلال مواسم الاعياد شكلت ظاهرة سلبية انتشرت بقوة في اغلب الاقضية والنواحي نظرا لتدفقها واقبال الكثير من الاطفال على شراءها رغم مخاطرها الجسدية والذهنية”.واضاف مهدي،ان” متابعة الشرطة المجتمعية للاسواق وتنامي وعي العوائل بمخاطر تلك الالعاب بالاضافة الى دورات التثقيف من قبل حقوق الانسان وبيان تداعيات اصابات العديد من الاطفال بسبب تلك الالعاب اسهمت في خلو الاسواق بنسبة 90% منها وهذا مؤشر ايجابي يحدث لاول مرة منذ سنوات”.واشار مدير متب حقوق الانسان في ديالى الى ان”المحافظة كانت تسجل اصابات عديدة بسبب تلك الالعاب المثيرة للعنف بالاضافة الى دورها السلبي في تنمية روح العدائية لدى الاطفال وفق الدراسات الاكاديمية ما يجعل وجودها في الاسواق امر بالغ الخطورة لافتا الى ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية حاسمة بحق مستوردي تلك الالعاب”.انتهى 25 ف

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