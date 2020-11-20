ديالى تعلن بدء انشاء” المدينة الخضراء” ستكون نافذة ترفيه لـ300 الف نسمة

2020/11/20 | 12:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى

المعلومة/ ديالىكشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة ، عن بدء انشاء ما اسماها المدينة الخضراء جنوب غرب بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروع بناء مدينة ترفيهية للالعاب في قاطع جنوب غرب بعقوبة وعلى مسافة 45 دونم بطريقة الاستثمار بدء الشروع في تنفيذها من قبل الفرق الهندسية”.واضاف الحيالي،ان” المشروع سيكون نافذة ترفيهية لاكثر من 300 الف نسمة في بعقوبة ووضواحيها وتصبح مشروع سياحي من خلال مراحل اخرى لتطويره لافتا الى ديالى بشكل عام تعاني من نقص حاد في مراكز الترفية والسياحة رغم توفر الكثير من الفرص الناجحة الا ان الاضطرابات الامنية بعد 2003 اسهمت في تاخير البت بها مؤكدا بان مشروع المدينة الخضراء ستغطيه الاشجار ويتحول الى واحة جميلة جدا امام العوائل الكريمة مؤكدا دعمه لبناء المجمعات السياحية في بعقوبة وبقية المناطق “.

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