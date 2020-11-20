قائمة بأسعار الذهب والنفط وصرف الدولار أمام الدينار في الاسواق العراقية

2020/11/20 | 12:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية العراقية، في تعاملات اليوم الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020:

اسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار 125,000

سعر شراء الدولار 124,000

العملات العالمية الأجنبية:

اليورو:

100 يورو 118,88 دولار

الأسترليني:

100 باوند 132,84 دولار

الليرة التركية:

100 دولار 759,14 ليرة تركية

المعادن:

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1866,60

سعر برميل نفط الخام برنـت 44,15 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,78 دولار.

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