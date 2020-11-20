الانبار: احباط محاولة انتحار امرأة من خارج المحافظة

2020/11/20 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، الجمعة، عن احباط محاولة انتحار امرأة كانت تروم القاء نفسها في نهر الفرات في مدينة الفلوجة .وقال كسار في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة شرطة محافظة الانبار تمكنت من انقاذ امرأة اثناء محاولتها القاء نفسها من احدى جسور مدينة الفلوجة “.واضاف ان” القوة رصدت الشابة وقامت باعتقالها قبل محاولتها القاء نفسها من فوق الجسر باتجاه نهر الفرات ، مبينا ان” التحقيقات الاولية تشير الى ان المرأة من اهالي منطقة اللطيفية في محافظة بغداد وانها يتيمة الابوين ولا يوجد لديها معين او مصدر رزق “.يشار الى ان القوات الامنية في محافظة الانبار احبطت العديد من محاولات الانتحار غرقا في نهر الفرات “.



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