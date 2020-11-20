17 قتيلاً في تصادم بين سيارة وحافلة في مصر

2020/11/20 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير إخباري، مقتل 13 شخصا وإصابة 4 آخرين فى تصادم بين سيارة نقل ثقيل وحافلة أجرة صغيرة في محافظة المنيا جنوب مصر صباح، اليوم الجمعة، بسبب السرعة الجنونية، ومحاولة التخطي الخاطئ، خاصة أن الطريق غير مزدوج.

وذكرت بوابة الأهرام المصرية أن حافلة الركاب الصغيرة اصطدمت بسيارة النقل الثقيل القادمة من الاتجاه المقابل، حينما حاول سائق إحدى السيارتين تخطي سيارة تسير أمامه.

ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء بلغ عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بمصر في العام الماضي 12 الف، غير أنه اشار إلى انخفاضها إلى 7 آلاف، حتى الشهر الجاري.

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