2020/11/20 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد …

اكد رئيس نادي الشرطة الرياضي، عبد الوهاب الطائي، أن نادي الدحيل لم يتمسك باتفاقه مع القيثارة الخضراء.

وقال الطائي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “من ضمن بنود انتقال المهاجم مهند علي الى الدحيل، كان يتوجب على الفريق القطري شراء حافلة للشرطة واقامة معسكر تدريبي لكرة القيثارة”.

واوضح أن “النادي القطري لم يلتزم باتفاقه معنا، لذلك اقدمنا على تقديم شكوى إلى محكمة كاس ضد النادي القطري كونه تم ذكر الاتفاق في العقد”.

وانتقل ميم الى الدحيل في الموسم الماضي، بعدما تفوق على اندية اوروبية مثل يوفنتوس وغلطى سراي التركي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الشرطة: الدحيل لم ينفذ اتفاقه معنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الشرطة: الدحيل لم ينفذ اتفاقه معنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).