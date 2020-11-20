الاستيلاء على ثلاثة “صواريخ كراء” غربي الانبار

2020/11/20 | 13:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، بان القوات الامنية استولت على ثلاثة صواريخ نوع كراد بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء مغاير قيادة عمليات الانبار نفذت عملية امنية استباقية استهدفت منطقة السكرانات بناحية بروانه بقضاء حديثة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من العثور على ثلاثة صواريخ نوع كراد تعود لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هوية ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة الصواريخ المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية ، مؤكدا ان معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على الصواريخ “.



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