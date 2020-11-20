الكهرباء لموظفي العقود والأجور اليومية: لا يوجد توجه لإنهاء الخدمات

2020/11/20 | 13:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنفت وزارة الكهرباء، وجود توجه لإنهاء خدمات منتسبيها من أصحاب العقود والأجور متعهدة بدفع مستحقات موظفي العقود والأجور.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 59، وإشارة للتعليمات الصادرة من الوزارة بتحويل 61% من العقود والأجور للعمل في جباية أجور الكهرباء، تبقى رواتب ومخصصات المحولين على نفس قرار رقم 315، أي الراتب نفسه، ولا علاقة لهم بموضوع قرار رقم 341، ولن تتغير رواتبهم ومخصصاتهم".

وأضاف أن "من يعمل بجباية أجور الكهرباء ليس بالضرورة أن يعمل باستحصال الأموال من المواطنين، فهنالك أقسام عدة تتمثل بمبيعات الطاقة، وترحيل المبالغ، ومبرمجين، وأنظمة أصناف، وأمناء صندوق، وتثقيب للقوائم، ومحاسبين"، مبينًا أن "كل هذه الأعمال تندرج تحت مسمى العاملين بالجباية".

وأوضح البيان أن "من سيكون اسمه بقوائم المحولين للجباية سيكون عمله بأقرب قطاع أو دائرة توزيع عن محل سكنه، وأي خطأ ورد لا يتناسب وقرب محل السكن سيتم تعديله".

كما نفى البيان، "نية الوزارة مطلقًا إبطال أو إنهاء عقد أو عمل أي أحد من موظفي العقود أو الأجور أو قراء المقاييس"، داعيًا إلى "عدم الاستماع لما يروج من غير المصادر الرسمية للوزارة".

وتعهد البيان بـ"دفع مستحقات موظفي العقود والأجور، بمجرد أن تطلق المبالغ المالية من وزارة المالية لصالح الكهرباء من أموال الجباية المركزية".

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