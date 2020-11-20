التخطيط تحدد موعد إرسال موازنة 2021 إلى مجلس النواب

2020/11/20 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، موعد إرسال الموازنة المالية لعام 2021 الى مجلس النواب، مشيرة الى الانتهاء من إعدادها.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، ان “وزارة التخطيط انتهت من إعداد الشق الاستثماري ضمن موازنة 2021 التي سيتم ارسالها إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريباً بعد أن …

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