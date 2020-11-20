اعفاء مدير بلدية الديوانية وعدد من مسؤولي الاقسام

2020/11/20 | 13:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن ديوان محافظة الديوانية اعفاء مدير البلدية وعدد من مسؤولي الاقسام واحالة مخالفات البلدية الى النزاهة.

وذكر ديوان محافظة الديوانية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (20 تشرين الثاني 2020)، أن "لجنة تقييم الاداء وفريق العمل التي شكلها محافظ الديوانية، زهير الشعلان، يوم أمس الخميس، انهت تقاريرها الخاصة بملف مديرية بلدية الديوانية، وشخصت عدة مخالفات قانونية وادارية ومالية وتجاوز على الصلاحيات من قبل بعض الموظفين".

واضاف، ان "اللجنة خرجت بعدة توصيات، من بينها منح مدراء القطاعات البلدية مهلة تنتهي في الـ 30 من الشهر الجاري، وإحالة ملفات المخالفين والمقصرين إلى مكتب تحقيقات نزاهة الديوانية".

واوضح، أنه "تم إنهاء تكليف مدير البلدية وإصدار امر اداري لتعيين مدير لها يوم الاحد الموافق (22 تشرين الثاني 2020) واعفاء عدد من مسؤولي وموظفي بعض الاقسام، سيعلن عن اسمائهم وصفاتهم ضمن تقرير اللجنة التفصيلي ونقلهم خارج البلدية، وتعيين بدلاء عنهم".

ا.ح

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